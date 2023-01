È il periodico bimestrale per chi desidera un mezzo efficace per far conoscere i propri prodotti ai protagonisti del mondo della distribuzione. GBI penetra nel mercato Ho.Re.Ca. per fornire un’informazione mirata al trade specializzato.

GBI raggiunge tutti i grossisti-distributori del canale tradizionale, e del canale out of home e normal trade.



ANNUARIO

L’Annuario di GBI racchiude i nomi di tutti i protagonisti della distribuzione italiana del beverage. Non si tratta di un semplice elenco di nomi, perché dietro ogni nome c’è un’azienda, ci sono degli uomini e delle donne che con passione s’impegnano in un lavoro di fondamentale importanza per lo sviluppo di un mercato come il Fuori Casa italiano; perché oltre i numeri e i dati riportati in queste pagine, in ogni azienda ci sono professionalità e valori che un annuario non può non raccontare nella sua pienezza.

GBI è una rivista bimestrale, le 6 uscite sono previste a marzo, maggio, luglio, settembre, novembre e dicembre.

L’IVA è assolta dall’editore.